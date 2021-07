Stasera in tv 17 luglio su Rai 2 c'è il film Terrore in Paradiso: la trama

17 luglio 2021 a

Stasera in tv, sabato 17 luglio, su Rai 2 in prima tv c'è il film thriller "Terrore in paradiso". Ecco alcune anticipazioni sulla trama di questo film che non è mai uscito al cinema, essendo stato prodotto direttamente per la televisione americana, sul canale Lifetime, nel 2021.

Dopo essere sopravvissuti a un tentativo di rapimento nell’ambito di un traffico internazionale di spose, la ristoratrice Samantha McCarthy e suo marito David ignorano gli avvertimenti dell’FBI e visitano Fort Lauderdale, in Florida, per sostenere la figlia Ellie in un torneo universitario di pallavolo e godersi una mini vacanza. Prima che possano godersi il luogo, i McCarthy vengono intercettati da César Rodriguez e dal figlio Miguel che rapiscono Samantha, David ed Ellie nel tentativo di estorcere il pagamento mancante di duecento mila dollari. Nel frattempo, il fuggitivo Ian LeBlanc, fratello minore del capitano della barca che in precedenza l’ha rapita, ritorna deciso a rintracciare Ellie. E' anche possibile guardarlo in diretta streaming su Rai Play, selezionando la sezione delle dirette, mentre al momento non è certo se rimarrà tra i contenuti on demand, essendo una prima visione per l'Italia.

Nel cast ci sono: Samaire Armstrong (Samantha McCarthy); Corin Nemec (David McCarthy); Alexandria DeBerry (Ellie McCarthy); Matt Cedeño (César Rodriguez); Jonathan Bouvier (Ian LeBlanc); David Meza (Miguel Rodriguez); Andrew Stevens (Adrian Ward); Michael McLafferty (l’agente Kyle Jensen); James Logan (Eduardo) e Angelie Simone (Chelsea). Sulle altre reti, invece, sempre in prima serata, c'è The Voice Senior su Rai 1, il film storico Braveheart su Rai 3 e la seconda puntata di All toghether now edizione 2020 su Canale 5. Su Rete 4 prima tv per due episodi della serie "Una vita", mentre su Italia 1 il film di animazione "Rio".

