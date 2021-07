Stasera in tv 17 luglio su Rai 3 c'è il film Braveheart con Mel Gibson

17 luglio 2021 a

a

a

Stasera in tv, sabato 17 luglio, su Rai 3 andrà in onda il film "Braveheart - Cuore impavido" con Mel Gibson e Sophie Marceau. Questa pellicola, ormai un grande classico della cinematografia, è uscita l'1 dicembre 1995 ma resta un capolavoro dei film storici.

Antonella Clerici sempre più magra: la dieta inizia con un bicchiere d'acqua

La trama è nota: Nell'anno 1280 la Scozia rimane senza eredi al trono e il re d'Inghilterra, Edoardo I, mette in atto un piano per estendere i propri domini. Fa uccidere molti nobili scozzesi pretendenti al trono e scatena gli eserciti contro le popolazioni rurali. Rimasto orfano per queste rappresaglie, il giovane William Wallace viene messo sotto la tutela dello zio Argyle. Molti anni dopo, William fa ritorno al proprio villaggio, ritrovando gli amici d'infanzia e la bella Murron. Le intenzioni di vivere in pace nella dimora di famiglia vengono meno quando, dopo aver sposato Murron in segreto, questa viene uccisa da un gruppo di soldati della corona per punire la sua reazione ad un tentativo di farle violenza. Da quel momento, ha inizio la vendetta di William Wallace, il cui coraggio darà vita alla ribellione dell'intero popolo di Scozia contro la tirannia del dominio inglese. Una grande pagina di storia, tuttora leggendaria per la Scozia, viene quindi ricostruita ed esaltata in questo film, che ha inaugurato la stagione del grandi film storici della seconda metà degli anni Novanta, proseguiti poi con altri successi, dal Titanic al Gladiatore.

Una vita, le anticipazioni degli episodi di oggi in prima tv

Sulle altre reti tv, invece, c'è "The voice senior" su Rai 1, mentre su Canale 5 c'è la seconda puntata di All toghether now, edizione 2020. Su Rete 4 prima tv di due episodi della serie "Una vita", mentre su Rai 2 il film thriller in prima tv "Terrore in paradiso"; su Italia 1, invece, il film di animazione "Rio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.