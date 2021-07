Una Vita, le anticipazioni degli episodi del 17 luglio su Rete 4 in prima tv

17 luglio 2021 a

Questa sera sabato 17 luglio, in prima serata tv su Rete 4 c'è la serie "Una vita". Ecco alcune anticipazioni sulla trama degli episodi che andranno in onda. Ad Acacias c’è preoccupazione per le condizioni del piccolo Moncho. Bellita vuole affrontare José, ma vederlo baciare Julio sulla guancia la blocca. Dominguez parla della situazione con Cinta e finalmente decide di dire alla moglie che Exposito è suo figlio. Genoveva accoltella a morte Marcia, ma Cesareo la riconosce.

Marcia si avvia al parco dove troverà la morte per mano di Genoveva. Cesareo, che è lì a sorvegliare, riconosce la Salmeròn e la segue. Purtroppo in quel momento sente una donna gridare aiuto e va soccorrerla, mentre la dark-lady, dopo uno scontro con la rivale in amore e aver tentato di corromperla perché sparisca dalla vita sua e di Felipe, la uccide accoltellandola. Antonito e Ramàn tornano nel quartiere, dopo essersi recati a Cabrahigo per prendere l’acqua per il battesimo di Moncho, ma apprendono che il bimbo è in gravissime condizioni. Armando e Felicia litigano e lei si sente male. Ildefonso porta avanti il suo piano per Maite e Camino gli è grata. Armando e Felicia hanno un nuovo scontro su Maite e la Pasamar sviene. Ildefonso si reca nuovamente da Concha e da suo marito per pagarli perché lei ritiri la denuncia nei confronti della Zaldùa. Ottiene lo scopo e dà loro il denaro. Torna e Camino gli manifesta la sua gratitudine.

Settimana prossima vedremo che Cesareo scoprirà il cadavere di Marcia su una panchina del parco e il Commissario Mendez comincerà subito ad indagare. Acacias sarà sotto shock, per non parlare di Felipe. Genoveva, però, non mostrerà il minimo pentimento, anzi: non permetterà al marito di andare al funerale della ex! L’Alvarez Hermoso, però, si recherà più tardi al cimitero e giurerà sulla tomba della Sampaio che le darà giustizia! Intanto Genoveva arriverà a brindare al suo crimine! Tuttavia ben presto Mendez sospetterà di lei e lo rivelerà a Felipe. L’avvocato, pur rimanendo turbato, dirà al commissario di fare il suo dovere.

