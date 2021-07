Stasera in tv, 17 luglio, The Voice Senior su Rai1: Antonella Clerici sempre più magra

17 luglio 2021 a

La programmazione estiva di Rai1 continua a riempire il weekend dei volti più amati della sua scuderia di presentatori e dopo il venerdì dedicato a Carlo Conti, il sabato è diventato il giorno di Antonella Clerici, amata conduttrice del primo canale che torna seppur in replica. L’occasione è la seconda puntata in replica del talent show dedicato alle voci over 50 di The Voice Senior, che tanto ha stupito con la sua prima stagione. Insieme alla conduttrice rivedremo ancora una volta i giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Albano Carrisi, accompagnato dalla figlia Jasmine, e Loredana Bertè a partire dalle ore 21.30 di sabato 17 luglio 2021.

The Voice Senior è da considerarsi a tutti gli effetti uno spin off del capostipite The Voice of Italy e ne pone una piccola modifica mettendo un’età minima ai cantanti per far si che possano partecipare alla gara. Il format ebbe un grande successo nella sua versione originale ed ha avuto ben 6 edizioni nelle quali si sono susseguiti come giudici volti importanti della musica italiana tra i quali menzioniamo l’indimenticabile Raffaella Carrà, che partecipò alla prima ed alla quarta edizione dello show. Proprio Antonella Clerici ha annunciato di lavorare già alla prossima edizione dello show musicale.

Una Antonella Clerici che rivedremo in grande forma. Rispetto ai tempi de La Prova del Cuoco, in cui ci aveva abituato ad una figura decisamente più morbida, nell'ultimo anno la conduttrice è decisamente più magra e sono stati in molti a notare la differenza. Il suo dimagrimento è coinciso con il suo ritorno in tv grazie al programma È sempre mezzogiorno e The Voice Senior, entrambi due grandi successi. La conduttrice ha confessato di aver seguiro una dieta molto efficace, un regime alimentare che consiste in cinque pasti al giorno e cinque alimenti da assumere in ognuno, ma consente anche uno sgarro a settimana, in cui si può mangiare quello che si vuole. Una dieta - che parte con un bicchiere d'acqua a stomaco vuoto la mattina -che gli ha permesso di perdere cinque chili al mese.

