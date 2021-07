Maria Teresa Ruta diventa cantante, ecco la sua hit "Mi sveglio ballando": il video è super sexy

17 luglio 2021 a

a

a

Maria Teresa Ruta diventa cantante. Con la sua hit estiva "Mi sveglio ballando" l'ex conduttrice della Domenica Sportiva e reduce dalla partecipazione al reality del Grande Fratello Vip, sbarca nel mondo della musica. Chissà se questa canzone è solo una parentesi estiva oppure il primo passo per una nuova svolta professionale della sua carriera.

Amedeo Goria, sesso 5 volte al giorno con Vera Miales: "Vuole un figlio? Cercasse un altro uomo"

Maria Teresa Ruta ha partecipato al Grande Fratello Vip 2021 come concorrente assieme alla figlia Guenda Goria, resistendo durante la sua avventura a un fuoco incrociato di nomination da parte dei suoi coinquilini. Uscita dal reality, dopo aver partecipato alla numerose trasmissioni di rito, Maria Teresa Ruta ha deciso di darsi alla musica, pubblicando il suo nuovo singolo. La canzone, leggera e spensierata si chiama “Mi sveglio ballando” e il video, annunciato dalla giornalista dalla sua pagina Instagram, è disponibile su Youtube. Un video alquanto bollente e sexy quello organizzato per tentare di far diventare virale il pezzo.

Inizialmente Ruta aveva detto no a questa nuova avventura "poi Narymary, che aveva scritto anche Lividi, mi ha chiesto di cantare questo tormentone scritto da lei. E che faccio? Non lo canto? Così gliel’ho rovinato!”, ha scherzato l’ex gieffina. Un pezzo destinato a diventare virale anche sui social, dove la Ruta ha riscontrato tanto affetto. “Quando sono uscita dal Grande Fratello, grazie a Instagram, che non avevo e non usavo, ho scoperto il mondo dei social e tantissimi e giovanissimi ragazzi che mi seguono”, ha infatti sottolineato Ruta. Ospite in diretta su Rtl 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, la Ruta ha spiegato come nasce questo tormentone ammettendo inoltre che sin da piccola, ispirata da Raffaella Carrà, sognava di fare la cantante.

Maria Teresa Ruta e il dramma della violenza: "Non mi facevo più sfiorare da un uomo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.