Linea Verde Radici, il 17 luglio Rai1 alla scoperta della Sardegna: da Oristano a Bosa

16 luglio 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento, oggi sabato 17 luglio 2021, con Linea Verde Radici su Rai1 (ore 12,30). Il nuovo viaggio racconterà la Sardegna, nella provincia di Oristano. Federico Quaranta cercherà di comprendere cosa abbiamo appreso dalla lezione degli antichi popoli che abitarono questa zona, e se la loro sapienza sia qualcosa di ancora trasmissibile.

Fabio Rovazzi, il litigio con Fedez: "E' malfidato, fatica a stringere legami"

A iniziare dalla Penisola del Sinis, in quella che un tempo fu l’antica città di Tharros, si scoprirà, da un meraviglioso sito archeologico, tutti i popoli che abitarono questa zona: Nuragici, Fenici, Cartaginesi, Bizantini, Romani. Per conoscere meglio il primo popolo che abitò la Sardegna, i Nuragici appunto, la trasmissione andrà a scoprire alcune aree di grande interesse: il Nuraghe Losa, uno dei meglio conservati della regione, dove suonerà un sardo d’eccezione, Moses Concas. Poi ancora il pozzo sacro di Santa Cristina, un’architettura sorprendentemente perfetta; e le sculture dei Giganti, realizzate durante l’età del Ferro, e che rappresentano una dei ritrovamenti archeologici più importanti di tutto il Mediterraneo. Alla civiltà nuragica sono anche legate delle scoperte che riguardano la sfera agricola.Infatti, recenti rinvenimenti alimentari hanno attestato che è stato proprio questo popolo a coltivare per primo il melone e a produrre un vino molto simile alla Vernaccia.

Il film "Nove lune e mezza" vince gli ascolti tv del 15 luglio

Ma il viaggio proseguirà andando anche a visitare la vecchia Miniera di Montevecchio, un sito industriale fondamentale per tutta la Sardegna. Lì, un’azienda rimasta in vita per 150 anni, aveva realizzato una sorta di metropoli mineraria; una città, insomma, in cui i minatori, oltre a lavorare, vivevano con le loro famiglie. Il viaggio si conclude nel borgo di Bosa, famoso per due comparti economici: quello dell’industria conciaria e quello della pesca. Tra entroterra e costa, Federico Quaranta compirà un viaggio che attraversa la Storia e le storie, attraversando uno dei territori più belli e affascinanti d’Italia.

Lorella Cuccarini e le critiche su Raffaella Carrà: “Chi ha preferito occuparsi del passato dimostra pochezza”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.