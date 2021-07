Libero De Rienzo morto, Rai e La7 cambiano palinsesto: film e programmi dedicati

16 luglio 2021 a

Libero De Rienzo è morto improvvisamente nella notte, stroncato probabilmente da un malore. L'attore napoletano aveva 44 anni, era sposato e con due figli. Libero aveva vinto il Davide di Donatello nel 2002 con Santa Maradona. Tra i film indimenticabili di cui è stato interprete c'è Smetto quando voglio del 2014 e A Tor Bella Monaca non piove mai del 2019. In televisione cambiano i palinsesti per rendergli omaggio. Nel pomeriggio Rai3 ha mandato in onda Smetto quando voglio.

Libero De Rienzo trovato morto in casa. L'attore aveva 44 anni

La7 invece trasmetterà stasera il film Fortapàsc di Marco Risi, in cui De Rienzo veste i panni di Gianluca Siani, il giornalista ucciso dalla camorra nel 1985. Lo ha comunicato Andrea Salerno, direttore di La7, con un tweet in cui scrive: "Stasera dopo In Onda La7 in prima serata", e posta la locandina del film. Anche Rai2 rende omaggio all’attore napoletano De Rienzo cambiando la programmazione della prima serata di oggi - venerdì 16 luglio - e proponendo, alle 21.20, Smetto quando voglio: Masterclass, il secondo capitolo della trilogia diretta da Sydney Sibilia. Nel film, torna la banda di ricercatori universitari prestati al crimine: questa volta però l’associazione a delinquere decide di ricostituirsi quando una poliziotta offre al capo, Pietro Zinni, e a tutto il gruppo la ripulitura della fedina penale, a patto che aiutino le forze dell’ordine a vincere la battaglia contro le smart drug. A interpretare Smetto quando voglio: Masterclass, tutti i protagonisti del primo film: oltre a Libero De Rienzo ci sono Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Sergio Solli e Neri Marcorè.

Libero De Rienzo, il padre Fiore è stato uno storico inviato di Chi l'ha visto?: l'infanzia a Chiaia

Anche RaiPlay ricorderà l'attore scomparso prematuramente, nell'offerta Cinema (https://www.raiplay.it/film) con 4 dei suoi film più noti: Smetto quando voglio - Ad Honorem, Smetto quando voglio - Masterclass, Una vita spericolata, Ho ucciso Napoleone.

