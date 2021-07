Alessandra Viero ha sposato Fabio Riveruzzi: chi è il marito della giornalista di Quarto Grado e le foto del matrimonio

16 luglio 2021 a

Alessandra Viero, la giornalista che affianca Gianluigi Nuzzi a "Quarto Grado", si sta godendo i primi giorni da donna sposata. Alessandra infatti si è sposata lo scorso 4 luglio con Fabio Riveruzzi, suo storico compagno. La coppia ha già un figlio, Roberto Leone, di quattro anni. Il matrimonio si è officiato a Roma, con una cerimonia molto intima e ristretta. Proprio la giornalista in questo ore ha pubblicato sui social alcune foto che la ritraggono felice e sorridente di fianco al marito, proprio pochi minuti dopo essere diventati marito e moglie. Proprio durante Quarto Grado dello scorso 2 luglio, Alessandra aveva annunciato i fiori d'arancio.

Alessandra è a Sandrigo il 16 aprile 1981, si laurea all'Università di Trento in Giurisprudenza con il massimo dei voti, ma ha collaborato con testate giornalistiche locali già prima di completare gli studi. È giornalista professionista dal 2006, ha lavorato per il Corriere del Veneto e nell'emittente locale Rete Veneta come conduttrice e inviata del Tg Bassano. Nel 2008 arriva in Mediaset, dal 2011 è una delle conduttrici di punta di TGcom24, nel 2013 fa parte della redazione di Studio Aperto, dove realizza vari servizi e conduce il telegiornale. Dal 4 ottobre 2013 prende il posto di Sabrina Scampini nella conduzione di Quarto Grado su Rete4.

Massimo riserbo invece sulla sua vita privata: fidanzata con Fabio Riveruzzi, manager che lavora a Roma - ma ha origini di Terni - nel campo del marketing musicale come Digital Music Marketing e Senior Content Editor per ‘ il sito Tim Music secondo quanto si legge dal suo profilo Linkedin.

