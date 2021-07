Oroscopo del Corriere di sabato 17 luglio 2021: le previsioni segno per segno

16 luglio 2021 a

Nuova giornata di previsioni astrali per tutti i segni dello zodiaco: ecco l'oroscopo del Corriere di sabato 17 luglio 2021.

ARIETE

Il denaro potrebbe darti qualche preoccupazione, ma sedersi e fare i conti della serva non sarà molto utile. Meglio semplicemente limitare le spese.

TORO

Un po' di acciacchi potrebbero mandare all'aria i piani della giornata. Niente panico: trascorrerai comunque ore felici in buona compagnia.

GEMELLI

I programmi sono meno eccitanti della realtà: non avevi pianificato nulla di speciale, ma i segnali planetari preannunciano emozioni.

CANCRO

Se ultimamente la tua vita è un altalena piena di alti e bassi, oggi è molto probabile che toccherai il top grazie a una veemente spinta di chi ti vuole bene.

LEONE

Sarà più una giornata da agnello, che da leone, ma non sarà tutto da buttare via. Anche senza combattere potrai essere felice almeno per un momento.

VERGINE

La ricerca dell'equilibrio potrebbe non arrivare alla conclusione oggi, ma al di là degli sbalzi d'umore, potresti trovare una costante nella tua vita.

BILANCIA

Ci sarà da lottare per guadagnare un posto al sole, ma a farti dannare l'anima sarà la tensione all'interno di un gruppo di cui fai parte.

SCORPIONE

Sarà brutto scoprire che non è tutto oro quel che luccica, ma almeno conoscerai la verità. Dovrai aggrapparti a questo senso di liberazione.

SAGITTARIO

Qualcosa ti preoccupa e non ti fa essere completamente sereno. Non sarà facile, ma dovrai trovare un modo per mandare via i pensieri negativi.

CAPRICORNO

A volte ti sembra come se fossi in una serie tv: ogni volta arriva qualcosa che sconvolge i tuoi piani. Oggi potrebbe essere una di quelle giornate.

ACQUARIO

Immaginavi una giornata diversa e quello che accade potrebbe non piacerti. Prova a non disperarti e aggrappati al sostegno dei tuoi cari.

PESCI

Le risate non mancheranno e saranno fondamentali per regalarti momenti di gioia. Chi è in cerca di tranquillità avrà qualche impedimento.

