Belen Rodriguez, reparto dell'ospedale di Padova bloccato per il suo parto? Esposto del Codacons in Procura

16 luglio 2021 a

a

a

Belen Rodriguez, reparto dell'ospedale di Padova bloccato per il suo parto di quattro giorni fa? Il caso finisce in procura, per un esposto presentato dal Codacons. L'associazione dei consumatori ha infatti presentato "un esposto alla Procura della Repubblica di Padova dopo le notizie emerse circa il blocco di una intera ala dell’ospedale che ha ospitato la nota showgirl, vicenda denunciata anche dai sindacati del personale in servizio presso il nosocomio".

Belen Rodriguez è diventata mamma: è nata Luna Marì. Ecco cosa farà adesso l'argentina

Nel testo l'associazione chiede alla Procura "di aprire una indagine alla luce delle possibili fattispecie di interruzione di pubblico servizio e abuso d’ufficio, accertando i fatti e verificando se effettivamente un intero reparto dell’ospedale sia stato riorganizzato sulla base delle esigenze della showgirl. Se confermati i fatti come denunciati dai sindacati e riportati dai mass media, ci troveremmo infatti di fronte a modifiche nell’erogazione dei servizi offerti da una struttura pubblica non giustificate da comprovate esigenze, con palese violazione dei protocolli a danno di tutti gli altri pazienti e del personale, ed evidenti disparità di trattamento nei confronti delle altre mamme ricoverate presso l’ospedale".

Fabrizio Corona manda un messaggio alla sua ex Belen: "Benvenuta Luna". Geloso Spinalbese?

"Circostanze che potrebbero configurare ipotesi penalmente rilevanti, come l’interruzione di un pubblico servizio o l’abuso d’ufficio, per le quali ora dovrà necessariamente procedere la magistratura locale", conclude l’associazione. La bellissima showgirl e presentatrice argentina finisce così ancora una volta sotto i riflettori, a poche ore dalla nascita di Luna Marì, avuta con il nuovo compagno, il fotografo Antonio Spinalbese. In precedenza Belen aveva avuto già un figlio, Santiago, con Fabrizio Corona. Proprio l'ex re del gossip le ha mandato un messaggio molto dolce dopo aver appreso l'esito positivo della nascita della piccola.

Belen, lite al telefono con la ex di Spinalbese: poi scatto romantico insieme a lui | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.