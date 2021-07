Oroscopo del Corriere di venerdì 16 luglio 2021: le previsioni dei segni zodiacali

15 luglio 2021 a

L'oroscopo dei segni zodiacali di venerdì 16 luglio 2021: ecco le previsioni delle stelle giorno per giorno

ARIETE

Il weekend che si avvicina ti mette di buonumore, ma potresti avere degli ostacoli che si frappongono tra te e i tuoi obiettivi. Li affronterai con entusiasmo.

TORO

Le ore trascorrono forse un po' troppo velocemente: vorresti avere più tempo per dedicarti sia agli impegni che allo svago, ma non è facile.

GEMELLI

Il telefono squilla, tra chiamate e notifiche di messaggi: sarà questo il leitmotiv della giornata, con lo smartphone a farla da padrone e a distrarti.

CANCRO

L'ansia rischia di rovinare anche le belle giornate. Fai fatica ad accettare le situazioni che non puoi controllare, l’angoscia spesso vince.

LEONE

La tua felicità potrebbe non andare di pari passo con quella dei tuoi cari, ma avrai la forza per trascinare anche gli altri con il tuo entusiasmo.

VERGINE

Il numero sempre più crescente di impegni scalfisce la gioia per il weekend in arrivo. Anche gli appuntamenti piacevoli ti mettono ansia.

BILANCIA

Sarà dura tenere testa ai tuoi compagni di viaggio, ma proverai a farti valere e a far valere le tue ragioni. C'è la possibilità che arrivi allo scontro.

SCORPIONE

I combattimenti ti stressano, ma sembra proprio che oggi tu non possa farne a meno. Dovrai fare affidamento alle tue capacità dialettiche.

SAGITTARIO

Uscire e divertirsi è il mantra della serata. Potrebbe non andare tutto bene durante la giornata, ma questo non lenirà in alcun modo il tuo spirito.

CAPRICORNO

Potrebbero arrivare splendide notizie che ti metteranno di buonumore. In ogni caso lo stato d'animo sarà quello di una persona in cerca di armonia.

ACQUARIO

La vita potrebbe rivelarsi più dura del previsto oggi: se pensavi a una passeggiata di salute, dovrai decisamente rivedere i tuoi piani.

PESCI

Il nemico principale è il clima, ma la consapevolezza dei tuoi mezzi non ti fa perdere la calma e soprattutto ti tiene concentrato su ciascun obiettivo.

