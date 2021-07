Stasera in tv 15 luglio su Canale 5 c'è il film Nove lune e mezza con Claudia Gerini: trama e cast

15 luglio 2021 a

Stasera in tv, giovedì 15 luglio, su Canale 5 c'è il film in prima tv "Nove lune e mezza". Ecco trama e cast della pellicola del 2017 di Michela Andreozzi.

Due donne di oggi, due sorelle, due modi diametralmente opposti di stare al mondo: Livia e Tina entrambe sulla quarantina, tanto unite quanto diverse. Livia è una violoncellista bella e sfrontata, dall'anima rock. Modesta, detta Tina, è un timido vigile urbano che ha messo da parte la laurea per il posto fisso. Entrambe hanno un compagno: Livia convive con Fabio un osteopata dolce e carismatico, Tina con Gianni un collega ordinario e intollerante. Livia difende da sempre la sua posizione di donna che non desidera avere figli, mentre Tina tenta da anni di restare incinta, senza risultato: quando Tina, dopo tanti tentativi inizia a perdere la testa, Livia, consigliata dall'amico ginecologo, l'audace Nicola, decide di portare avanti una gravidanza per lei. Nel cast ci sono tanti attori della commedia all'italiana: da Claudia Gerini a Giorgo Pasotti, da Lillo Petrolo a Stefano Fresi, da Alessandro Tiberi a Paola Tiziana Cruciani.

Sulle altre reti, invece, sempre in prima serata, c'è la replica della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra su Rai 1, Squadra Speciale Cobra 11 su rai 2 e "A raccontare comincia tu" (dedicata a Renato Zero) su Rai 3. Su Rete 4 il film storico e di avventura "Le crociate", mentre su Italia 1 il terzo episodio della serie "Fast & Furious". Su La7, invece, spazio al dibattito su temi di politica e attualità con "In onda estate", con Concita De Gregorio e David Parenzo.

