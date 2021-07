Marco Verratti, festa a Parigi la sera prima del matrimonio con Jessica Aidi: video nelle storie Instagram

15 luglio 2021 a

Grande festa a Parigi per Marco Verratti e Jessica Aidi la sera prima del matrimonio che si celebrerà oggi, giovedì 15 luglio. Le nozze si dovrebbero tenere a Marie di Neuilly, a Nord di Parigi, mentre i festeggiamenti di ieri hanno avuto luogo all'hotel Crillion, sempre nella capitale transalpina, dove il centrocampista azzurro vive e gioca nel Paris Saint Germain.

Come mostrato dai video e dalle foto pubblicate sulle storie di Instagram dei due futuri sposi, all'evento c'erano amici della coppia e molti calciatori con cui il centrocampista ex Pescara ha giocato nelle squadre di cui ha vestito la maglia. Tra questi ovviamente non potevano mancare alcuni amici e colleghi di Verratti, come Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, ma anche Lavezzi e Javier Pastore. Così, a pochi giorni dalla vittoria dell'Europeo ai danni dell'Inghilterra, un altro azzurro convola a nozze con la propria fidanzata. Jessica Aidi è una modella ed ex cameriera. Proprio grazie al lavoro di modella Jessica ha già posato per tantissime campagne pubblicitarie, fra le quali quella di Sport Illustrated, ma è il suo secondo lavoro ad averle portato l’amore: già, perché Verratti l’ha conosciuta mentre esercitava la sua seconda professione, quella della cameriera.

I due si sono conosciuti nel 2018 ed è stato subito colpo di fulmine. I due iniziarono a vedersi clandestinamente e i pettegolezzi furono così tanti che il calciatore, già legato alla moglie Laura, dovette smentire pubblicamente, dichiarando “Il mio stile di vita non è quello che dicono, amo stare con la mia famiglia e non esco ogni notte, anche perché altrimenti mia moglie mi caccia”. Tuttavia, pochi mesi dopo, Marco e sua moglie annunciarono la separazione.

