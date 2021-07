Bernardeschi e Veronica Ciardi sposi: l'abito di Federico, il coro fuori dalla chiesa e la moglie che se ne va

14 luglio 2021 a

Nel Duomo di Carrara - ieri 13 luglio 2021 - si sono svolte le nozze tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. Il calciatore della Juventus, fresco di titolo di campione d'Europa con la Nazionale italiana, e l'ex gieffina, si sono conosciuti nel 2016. Nel frattempo, dopo essersi anche momentaneamente lasciati, hanno avuto due figlie: Deva e Lena, quest'ultima è stata battezzata prima del matrimonio. Un matrimonio con tanti momenti da ricordare oltre al battesimo dell'ultima arrivata.

Lo sposo è infatti arrivato in ritardo di quasi 45 minuti e la sposa, dopo aver capito che doveva attendere, una volta arrivata in chiesa è andata via per poi tornare solo quando ha avuto certezza che Federico era arrivato seppur con un grave ritardo. A tenere banco poi l'abito di Bernardeschi che per l'occasione ha scelto un outfit quantomeno bizzarro. Oltre agli ormai classici capelli platino, Federico si è presentato in chiesa per niente in linea con gli standard: scarpe sportive, giacca grigia e pantaloni bianchi e una specie di camicione lungo fino al ginocchio. Chissà cosa ne avrebbe pensato il famoso stylist Enzo Miccio.

Dopo la cerimonia altro momento da ricordare all'esterno dalla chiesa dove si erano radunate centinaia di persone: Federico ha fermato l'auto che guidava con al fianco Veronica, si è alzato in piedi e ha iniziato a intonare i cori che sono andati per la maggiore nei festeggiamenti di Wembley e Roma dopo la vittoria del Campionato Europeo da parte dell'Italia. Immediatamente le immagini - c'erano anche le telecamere di Estate in diretta - sono diventate virali e hanno fatto il giro di social e web. Il ricevimento poi si è tenuto allo stabilimento balneare del calciatore il “Principe della Fossa Maestra" a Marina di Carrara.

