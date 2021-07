Fabrizio Corona manda un messaggio alla sua ex Belen: "Benvenuta Luna". Geloso Spinalbese?

13 luglio 2021 a

a

a

E anche Fabrizio Corona manda un messaggio alla sua ex Belen Rodriguez, che da poco è diventata mamma della piccola Luna Marie (nata dalla storia d'amore con Antonino Spinalbese). L'ex re dei paparazzi che - lo ricordiamo - ha vissuto una lunga storia d'amore con la showgirl ha voluto mandare i propri auguri. “Auguri gorda, Benvenuta Luna”, ha scritto Corona. Che ha re-postato la foto della piccina con il tag riferito a Belen e ad Antonino. I rapporti tra Corona e Belen, a quanto pare, sono abbastanza buoni nonostante la storia d'amore - la più mediatica di sempre - del passato. Archiviato definitivamente.

Belen Rodriguez è diventata mamma: è nata Luna Marì. Ecco cosa farà adesso l'argentina

Intanto, secondo i primi rumors, Antonino Spinalbese (compagno di Belen) dovrebbe partire per Pechino Express insieme a papà Gustavo Rodriguez: una vera coppia-bomba che potrebbe mandare in alto gli ascolti di quello che era il format di Rai2, oggi nelle mani di Sky. Si tratta di un'indiscrezione per adesso. Nulla di più. Ma la notizia circola negli ambienti televisivi da diversi giorni. E così, dopo il secondo figlio, Belen ritrova il sorriso: Spinalbese l'ha fatta innamorare sin da subito. Lei stessa aveva raccontato di un vero e proprio colpo di fulmine, improvviso dopo la rottura definitiva con Stefano De martino (suo ex marito). "Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino", confidò Belen a Verissimo. "Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati (..) Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato".

Belen, lite al telefono con la ex di Spinalbese: poi scatto romantico insieme a lui | Foto

La Rodriguez ha partorito in una clinica del Padovano e resterà ancora per qualche settimana in una grande villa con piscina in provincia di Rovigo. Poi il ritorno a Milano. Per quest'anno niente Ibiza.

Stefano De Martino, complicità con Alessia Marcuzzi e il marito: ma torna il gossip sui due | Foto





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.