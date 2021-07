Stasera in tv, 13 luglio, The Help su Rai1: storie vere di lotta alla discriminazione

13 luglio 2021 a

Stasera in tv, martedì 13 luglio, su Rai1 va in onda il film The Help (ore 21,25). Pellicola americana del 2011, regia di Tate Taylor, nel cast ci sono Emma Stone, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Mike Vogel, Allison Janney, Sissy Spacek, Viola Davis, Chris Lowell, Ahna O'Reilly, Anna Camp, Octavia Spencer, Cicely Tyson, Mary Steenburgen, Dana Ivey, David Oyelowo.

La trama: nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone), una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha l'intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La ragazza rivoluzionerà con le sue interviste per un libro la vita di amici e concittadini, costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni, di cui la portavoce per eccellenza è Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard), reginetta dei salotti borghesi.

In realtà, le figure presenti nell’opera non sono reali al 100% ma derivano comunque da ricerche ed indagini che hanno permesso di riprodurre fedelmente eventi davvero accaduti, unendo in singoli personaggi più di una storia di vere domestiche afroamericana e di singoli individui bianchi che hanno provato già in tempi non sospetti a combattere un sistema malato. I personaggi sono dunque di fantasia ma estremamente realistici e fungono da espediente narrativo per denunciare cose accadute davvero.

