Eros Ramazzotti e quel no a Monica Bellucci: "Eravamo liberi... è rimasto un bel ricordo"

Eros Ramazzotti racconta i suoi amori, soprattutto quelli mancati. Lo ha fatto in una intervista al Corriere della Sera dopo i video in cui i calciatori dell’Italia cantavano “Più bella cosa” dopo le partite che ha portato gli azzurri alla vittoria degli Europei. Nel corso dell’intervista, Eros Ramazzotti ha svelato di aver rifilato un ‘no’ a Monica Bellucci, l'attrice umbra originaria di Città di Castello. “Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo”. No in amore ma non solo. “Negli anno 90 Clive Davis - uno dei discografici più influenti della storia - mi voleva a New York per lanciare la mia carriera in America. Ma avevo bisogno di stare in famiglia con Michelle, Aurora stava per arrivare… Gli direi ancora no. Non sono uno che cerca il successo”.

Ma quali sono gli amori di Eros Ramazzotti? A metà degli anni Novanta Eros conosce, dopo un concerto a Milano, Michelle Hunziker con cui inizia una relazione. I due hanno una figlia, nata il 5 dicembre 1996, Aurora Sophie. La coppia si sposa nel 1998, nel Castello Odescalchi di Bracciano, ma si separa nel 2002, per poi divorziare nel 2009.

Nel maggio 2009 il cantante si fidanza con la modella, all’epoca appena 21 enne, Marica Pellegrinelli, che lo aveva premiato ai Wind Music Awards del 2009. Il 2 agosto 2011 nasce la loro prima figlia: Raffaela Maria (chiamata così dall’unione dei nomi delle nonne paterna e materna). Il 6 giugno 2014 si sposano con rito civile a Milano. Il 21 giugno la coppia festeggia il matrimonio a Monterotondo di Gavi in Piemonte. Il 14 marzo 2015 nasce Gabrio Tullio, loro secondo figlio. La coppia si separa poi nel luglio 2019.

