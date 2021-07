Temptation Island, crisi tra Claudia e Ste: matrimonio a rischio annullamento? C'è il falò | Video

12 luglio 2021 a

Temptation Island, crisi profonda tra Claudia e Stefano e matrimonio a rischio annullamento. La terza puntata del programma si è aperta con i video mostrati a Stefano, che il 7 agosto prossimo dovrebbe sposarsi con la donna con cui è fidanzato da 4 anni e mezzo.

Parole che sembrano dare forma e sostanza a tutte le paure di Ste! Cosa accadrà? #TemptationIsland pic.twitter.com/iY0MpRHwkH — Temptation Island (@TemptationITA) July 12, 2021

Lui ha assistito attonito e rammaricato a lei che gioca con gli altri single, fa il twerking, tocca i glutei di uno dei ragazzi e si fa toccare e accarezzare da Luke e Giuseppe. Nonostante il tentativo di Ste di essere dolce e romantico, tanto da scrivere sulla sabbia una parola importante per la coppia (Peh), vede nella sua fidanzata diverse frasi e atteggiamenti che testimoniano il suo progressivo allontanamento. Lei infatti racconta di sentirti di nuovo sè stessa solo qui durante il programma, tanto da non sentire il bisogno di sentire e vedere Ste. Un fatto che a pochi giorni dal matrimonio non può che essere preoccupante.

“Mi sa che si è scordata a casa il rispetto” Ste sembra molto amareggiato e deluso dai comportamenti della sua fidanzata Claudia! Cosa deciderà di fare a questo punto? #TemptationIsland pic.twitter.com/d98z2g6SQk — Temptation Island (@TemptationITA) July 12, 2021

La reazione di Ste è rabbiosa e si sprigiona con calci e pugni al saccone da boxe. Claudia sembra sentire la mancanza di un rapporto più leggero e divertente, ricco di emozioni, tanto da affermare che l'unica emozione vissuta nell'ultimo mese è stata la paura di Stefano di volare, per cui "mi ha stritolato una mano". Dal canto suo, in alcuni video visti da Claudia, Stefano si lamenta che lei vuole un matrimonio con tantissimi invitati, ma anche l'assenza di coccole e gesti d'affetto che inizialmente caratterizzavano la loro relazione. Lui, tuttavia, ha pianto e si è commosso per il loro distacco, mentre lei è sembrata più fredda. Tuttavia si è emozionata nel vederlo piangere ed elencare ciò che sente che gli manca del loro rapporto. Tant'è che Claudia ha chiesto il falò di confronto immediato. Ma lì il colpo di scena: l'amore c'è ed è forte e i due sono usciti insieme per affrontare questo nuovo capitolo della loro vita.

Temptation Island, terza puntata su Canale 5 | Video

