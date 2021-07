Oroscopo del Corriere di martedì 13 luglio 2021: le previsioni dei segni zodiacali

12 luglio 2021 a

Nuove previsioni per i segni zodiacali dell'oroscopo: ecco cosa prevedono le stelle per martedì 13 luglio 2021.

ARIETE

Dovete provare a dare più fiducia alle persone. Il fatto che in passato qualcuno vi abbia deluso non può farvi rinunciare a nuovi rapporti.

TORO

Organizzate una sorpresa per il partner. Non servono grandi idee o mezzi, spesso basta un piccolo gesto per far felice qualcuno.

GEMELLI

Avete finalmente ritrovatola fiducia in voi stessi e riuscite a infondere questo ottimismo anche alle persone che vi circondano.

CANCRO

Una frase non detta a volte fa più male di uno scontro diretto. Dovete imparare ad avere più tatto nei rapporti interpersonali.

LEONE

Vi siete svegliati con il piede giusto: oggi avete tanta voglia di fare e di mettervi in gioco, con il sorriso e con il buon umore.

VERGINE

Chi vi sta intorno cercherà di mettervi in guardia dalle più cocenti delusioni, ma voi non ne avete bisogno. Seguite il vostro istinto.

BILANCIA

Una notizia sensazionale vi attende al varco. Starà a voi sapere come sfruttarla. Se sarete passivi, non ci guadagnerete molto.

SCORPIONE

Le ultime settimane non sono state semplici. Per fortuna la fortuna sta tornando a sorridervi. Un’occasione da cogliere al volo.

SAGITTARIO

La passione che mettete in ciò che fate è ammirevole. Se i risultati non arrivano, però, forse è il caso di ripensare ai vostri metodi.

CAPRICORNO

Il vostro umore ultimamente è a dir poco instabile. Cercate, per quanto possibile, di non addossare la responsabilità agli altri.

ACQUARIO

Non siate permalosi. In fondo è capitato anche a voi di esagerare nei toni. Non sempre chi fa un’osservazione vuole mortificarvi.

PESCI

Buoni e accomodanti come siete, rischiate di farvi mettere i piedi in testa. Meglio esserne consapevoli e tenere sempre gli occhi aperti.

