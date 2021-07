Stasera tv 12 luglio Italia 1 Freedom oltre il confine: anticipazioni

12 luglio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 12 luglio, c'è l'ultimo appuntamento con gli album di Freedom - Oltre il Confine. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di oggi, in onda a partire dalle ore 21.20 su Italia 1, interamente dedicata all'antico Egitto. Un meglio dei reportage dalla Terra dei Faraoni, con contenuti inediti e la compagnia del professor Zahi Hawass, apre con la storia di Hatshepsut.

Nel 2500 a.C. una donna, in Egitto, diventa faraone e regna per ben 20 anni. Le telecamere di Freedom entrano nel suo tempio funerario, a Deir el-Bahari: a progettarlo fu un uomo misterioso, Senenmut, architetto, precettore dell’unica figlia di Hatshepsut e, forse, suo amante. Giacobbo, dalla tomba di Senenmut, svela dove il plenipotenziario ha probabilmente inciso con le sue stesse mani il grande segreto che possedeva e che condivise con Hatshepsut… Il sepolcro della “più bella fra le belle”, della “donna per la quale sorge il sole”: Nefertari, la regina che millenni fa ha portato alla stesura del primo trattato di pace giunto fino ai giorni nostri. Una tomba che si trova nella Valle delle Regine a Luxor, l’antica Tebe, con dipinti dai colori straordinari, con immagini talmente ben tratteggiate da sembrare reali. A Il Cairo, Freedom entra nel museo che ospita la più grande collezione di reperti archeologici dell’Antico Egitto: il Museo Egizio.

Gli oggetti in mostra sono più di 130 mila e, come se non bastasse, ce ne sono altre centinaia di migliaia conservate nei magazzini… Giacobbo entra in questi luoghi insieme a Zahi Hawass, per mostrare ai telespettatori quello che normalmente non si può vedere. Ma non solo: restando in tema di super permessi speciali, saranno aperte anche due teche del tesoro di Tutankhamon, per mostrare senza veli un sarcofago in oro e un altro oggetto del Faraone Bambino, il più misterioso di tutti…Infine, il Tempio di Abu Simbel, il capolavoro del faraone Ramses II. Un'opera imponente, che fino a 50 anni fa si trovava 210 metri più avanti e 65 metri più in basso di dov’è ora. Sarebbe stato inghiottito dalle acque del Nilo, se non fosse stato spostato da una squadra internazionale, guidata dall’italiana Salini Impregilo, oggi Webuild.

