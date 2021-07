Stasera in tv 12 luglio su Rai 1 c'è La vita promessa con Luisa Ranieri: anticipazioni e trama

12 luglio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 12 luglio, prendono il via le repliche della serie "La vita promessa" con Luisa Ranieri e Francesco Arca. Ecco alcune anticipazioni sulla trama della fiction che andrà in onda in prima serata su Rai 1, dopo essere stata rinviata la scorsa settimana per la morte di Raffaella Carrà, che ha determinato un cambio nel palinsesto televisivo.

Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate e ossessive di un uomo influente e senza scrupoli, Carmela decide di affrontare un lungo viaggio per scappare dal suo aguzzino e proteggere la sua famiglia. Decisa a trovare una nuova terra da amare e dove ricominciare, lascia la Sicilia per imbarcarsi in un’avventura che la porterà oltreoceano, in un’America, quella degli anni Venti, dominata dal Proibizionismo e schiacciata dalla crisi economica. È la storia di una famiglia italiana in cerca di riscatto e della vita promessa, tra sogni e inevitabili disillusioni.

“La vita promessa” è una produzione Rai Fiction-Picomedia, per la regia di Ricky Tognazzi. Soggetto e sceneggiatura di Laura Toscano e Franco Marotta, con la revisione di Simona Izzo. Nel cast ci sono Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzu’, Francesca Di Maggio, Primo Reggiani e con Lina Sastri.

Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è Report su Rai 3 (con le repliche dei migliori servizi di questa stagione) e la terza puntata di Temptation Island su Canale 5. Su rete 4, invece, il talk show di politica e attualità, Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. Su Rai 2, nuovi episodi delle serie tv americane Hawaii Five-O e N.C.I.S.

