Temptation Island, le anticipazioni della terza puntata del 12 luglio | Video

Temptation Island torna questa sera, lunedì 12 luglio, in prima serata su Canale 5 con la terza puntata del programma. Ecco alcune anticipazioni e un video spoiler pubblicato sull'account Twitter del programma.

⚠ ⚠️ ⚠ Alessandro è sempre più incredulo, cosa avrà visto? La terza puntata di #TemptationIsland vi aspetta QUESTA SERA in prima serata su Canale 5! pic.twitter.com/WTIuRomObu — Temptation Island (@TemptationITA) July 12, 2021

Dopo il falò affrontato la scorsa puntata da Valentina e Tommaso, che hanno scelto di uscire dal programma separatamente, è tempo di bilanci finali anche per una delle altre cinque coppie rimaste. Chi tra Jessica e Alessandro, Claudia e Ste, Manuela e Stefano, Natascia e Alessio e Floriana e Federico si troverà ad affrontare faccia a faccia il proprio partner al falò di confronto? A guidare il racconto e ad accompagnare i protagonisti alla scoperta della vera natura della loro relazione di coppia, Filippo Bisciglia. Intanto i telespettatori continuano a premiare il programma negli ascolti tv. Anche il secondo appuntamento stagionale della scorsa settimana, infatti, si è confermato il programma più seguito della serata con 3.526.000 spettatori e il 23 per cento di share (che sale al 27,84 per cento sul target commerciale).

Il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 32.5 per cento di share e 4.193.000 di telespettatori. Numeri record tra i giovanissimi: 41 per cento di share sul target 25-34 anni. Grande successo anche sui social: su Twitter, l’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia e nel mondo. Gli appuntamenti proseguono ogni lunedì, sempre in prima tv sulla rete ammiraglia Mediaset.

