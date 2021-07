Ascolti tv 11 luglio: 20.588 milioni di telespettatori per Inghilterra-Italia. Oltre 3 per Berrettini

12 luglio 2021 a

Più di 20 milioni di telespettatori, in Italia, hanno seguito la finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia e conclusa con il successo degli azzurri. Il totale infatti è di 20.588.000 spettatori (83,5% di share). Nello specifico 18.172.000 hanno guardato la partita sulla Rai (nel dettaglio primo tempo: 17.768.000 – 71.9%, secondo tempo: 18.290.000 – 73%, supplementari: 18.459.000 – 76%, rigori: 18.549.000 78.7%). Il resto su Sky Sport (2.432.000 persone, 9,9% di share). Nel Regno Unito invece su BBC1 e ITV la finale ha raccolto 29.500.000 spettatori con un picco di quasi il 92% e di 31 milioni durante i rigori.

Su Canale 5 Vittoria e Abdul ha raccolto davanti al video 388.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha catturato l’attenzione di 360.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 La Fidanzata di Papà ha intrattenuto 233.000 spettatori con lo 0.9% di share. Su Rai3 I segreti di Osage County ha raccolto davanti al video 237.000 spettatori (1%). Su Rete4 La Mia Africa è stato visto da 276.000 spettatori con l’1.2% di share. Su La7 Face To Face Lady D Vs Elisabetta ha interessato 195.000 spettatori con lo 0.8%; Segreti Reali ha ottenuto 166.000 spettatori e lo 0.6%; Elisabetta II Una Vita da Sovrana ha raccolto 103.000 spettatori e lo 0.5%. Su Tv8 HeartBreakers – Vizio di famiglia è stato seguito da 76.000 spettatori con lo 0.3% di share. Sul Nove Supernanny segna 82.000 spettatori (0.3%). Su La5 Hello It’s Me raccoflie 131.000 spettatori e lo 0.5%.

Da segnalare su Tv8 – in chiaro dalle 19.10 alle 19.36 – la finale del torneo di Wimbledon in cui si sono sfidati l'italiano Berrettini e il serbo Djokovic ha segnato 723.000 spettatori e il 5.1%. A questi dati va aggiunto anche il dato Sky: 2.862.000 spettatori netti con il 20.7% di share.

