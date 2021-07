Sinisa Mihajlovic, vacanze in Sardegna con la moglie Arianna Rapaccioni. Il tumore è ormai alle spalle

11 luglio 2021 a

Sinisa Mihajlovic sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme alla moglie, Arianna Rapaccioni. La coppia alloggia al Grand hotel Portu Quatu di Arzachena, come mostrato dalla foto pubblicata su Instagram dalla signora Mihajlovic.

Ultimi giorni di relax quindi per il "Sergente", come è soprannominato l'allenatore ed ex calciatore serbo, che ha ormai messo alle spalle la malattia e il tumore che gli era stato diagnosticato circa due anni fa. Nell'estate 2019, infatti, gli fu riscontrata una forma di leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue che si sviluppa nel midollo osseo ne aveva messo a rischio la vita. È riuscito a guarire dopo cure specifiche e un trapianto. Il 25 agosto dello scorso anno, quando era ancora in cura presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna e dopo 44 giorni di ricovero, tornò poi a sorpresa a sedersi sulla panchina del Bologna nella gara d'esordio di campionato in casa dell'Hellas Verona, partita poi terminata con il punteggio di 1-1. La sua storia di vittoria sul cancro è stata a lungo al centro delle cronache sportive e non e Mihajlovic - che ebbe la solidarietà e la vicinanza di tutto il mondo del pallone e dello sport in generale - si è conclusa positivamente con un percorso di rinascita che ha avuto spesso modo di raccontare, per diffondere un messaggio di positività e speranza per tutti coloro che devono affrontare la malattia.

Oggi, domenica 11 luglio, sarà riproposta l'intervista che rilasciò a Mara Venier - proprio insieme alla moglie Arianna - nel corso di questa stagione di Domenica In, che vede attualmente in corso la riproposizione delle interviste più belle di questa stagione. Oggi, dalle ore 14, andrà in onda la seconda delle cinque puntate, con un omaggio speciale a Raffaella Carrà.

