Antonella Clerici: abito tricolore, scollatura, gambe in vista e giarrettiera. Fisico ancora da urlo

11 luglio 2021 a

a

a

Antonella Clerici tifosa sfegatata della nazionale italiana di calcio. L'immagine dell'abito tricolore che ha sfoggiato in occasione della semifinale con la Spagna ha fatto il giro del social. Ampia scollatura, gambe in vista con tanto di giarrettiera, ma soprattutto un fisico sempre da urlo, nonostante i 58 anni da compiere il 6 dicembre.

La foto pubblicata su Instagram è stata molto apprezzata da fan e follower, per quella che è una delle conduttrici tv più amate ed esuberanti del piccolo schermo. Da ieri sera, inoltre, è tornata in prima serata con le repliche di cinque puntate di The Voice Senior 2020. Oggi su Rai 1, a partire dalle ore 14, andrà in onda un pezzo della sua intervista a Domenica In del 31 gennaio scorso, quando è stata ospite l'ultima volta da Mara Venier. La puntata di oggi, la seconda della serie "Il meglio di Domenica In", vedrà anche un omaggio particolare a Raffaella Carrà, con la riproposizione di un'intervista a Raffaella Carrà che avvenne proprio nel programma a pochi giorni dalla messa in onda di "Carramba che sorpresa", nel 1995. Anche la Clerici ha pubblicato un messaggio di affetto e cordoglio in occasione della morte della Carrà, avvenuta lunedì scorso. Ecco il post pubblicato su Instagram:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.