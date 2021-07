Domenica In, 11 luglio su Rai 1 puntata con omaggio a Raffaella Carrà

11 luglio 2021 a

Domenica In torna oggi, domenica 11 luglio, con una puntata con le migliori interviste di questa stagione e un omaggio a Raffaella Carrà. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata de "Il meglio di Domenica In", che andrà in onda come di consueto su Rai 1 a partire dalle ore 14.

In questa seconda puntata, si rivedrà Mara Venier insieme ad alcuni ospiti di questa lunga e importante edizione: Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Alessandra Amoroso, Arianna e Sinisa Mihajlovic. In ricordo della grande Raffaella Carrà, poi, ci sarà un estratto dell’intervista che Mara Venier le fece, proprio a Domenica In, il 17 dicembre 1995, pochi giorni prima del suo debutto su Rai 1 con "Carramba, che sorpresa!".

