Wanda Nara, pizza a Napoli con i figli che si improvvisano pizzaioli: foto su Instagram

Wanda Nara, pizza a Napoli insieme ai figli. Finita la vacanza a Capri, corredata di foto e video mozzafiato, tra i panorami dell'isola, cene con prodotti tipici e bagni nelle acque cristalline del Tirreno meridionale, la moglie di Mauro Icardi ha trascorso la giornata nel capoluogo campano. I suoi bambini, però, non si sono accontentati di assaporare una buona pizza come la mamma.

I piccoli, infatti, si sono affiancati al pizzaiolo e si sono messi a cucinare anche loro una gustosa pizza poi cosparsa di Nutella. Immancabili le foto di Wanda sul suo profilo Instagram. Un bel pranzo a base di uno dei prodotti della cucina italiana, napoletana in particolare, più noti al mondo. Che è stata anche l'occasione per mettere le "mani in pasta" per i bambini, nel vero senso della parola. Wanda e i suoi bambini hanno mangiato alla pizzeria Concettina Ai Tre Santi, molto nota in città E dalle loro espressioni a fine pasto, è emersa la loro soddisfazione per l'esperienza culinaria vissuta.

