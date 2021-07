Amore in quarantena, inizia la seconda stagione con Gabriele Corsi: anticipazioni e ospiti

10 luglio 2021 a

a

a

Inizia oggi, sabato 10 luglio, la seconda stagione di "Amore in quarantena", in onda a partire dalle ore 18 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sulla serie che sarà presentata da Gabriele Corsi e sugli ospiti che parteciperanno al programma.

Gabriele Corsi all'Eurovision, l'amore per Laura e l'aneddoto su Gigi Proietti

Di cosa tratta la serie? Coppie costrette a una convivenza forzata, coppie alla prima esperienza sotto lo stesso tetto, coppie che aspettano un figlio, single alla ricerca della persona giusta, coppie costrette a vivere separate, coppie con un matrimonio programmato o con progetti lasciati sospesi. Ma anche le storie di chi è impegnato in prima linea nella lotta alla pandemia e che è stato costretto a stare separato dai propri affetti per proteggerli da un possibile contagio. Come sono cambiate le storie d’amore in questi mesi di emergenza sanitaria? Lo racconta Gabriele Corsi in questa seconda stagione, che si articola in 10 puntate. I protagonisti saranno ospitati su una terrazza affacciata sui tetti di Roma, da dove Gabriele Corsi approfondirà le loro storie utilizzando le immagini girate con computer e cellulari.

Max Giusti, storia d'amore con Selvaggia Lucarelli poi il matrimonio con Benedetta Bellini

Molti i personaggi dello spettacolo e dello sport che faranno una sorpresa agli ospiti: tra loro J-Ax, Franco Baresi, Alessandro Borghese, Dodi Battaglia, Max Giusti e molti altri. Una nuova serie di Rai 1 che rimpolpa il palinsesto estivo con un appuntamento fisso dopo l'interesse suscitato dalla passata edizione. Questa sera, invece, in prima tv c'è il talent show The Voice Senior, mentre domani Rai 1 si appresta a sbancare gli ascolti tv con la trasmissione in diretta della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, che si disputerà allo stadio londinese di Wembley. Oggi su Rai 2, invece, il film "Le bugie hanno gli occhi verdi" mentre su Rai 3 c'è la ficiton "Una strada verso il domani".

Video su questo argomento Alessandro Borghese e il Covid: "Senza febbre dopo cinque giorni. E' stata un'esperienza dura". Il video su Instagram

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.