Linea Blu, sabato 10 luglio puntata dedicata a Taranto

Linea Blu torna oggi, sabato 10 luglio, a partire dalle ore 14 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sul "viaggio" di questo secondo sabato di luglio, che porterà i telespettatori alla scoperta di Taranto.

Come detto, questa settimana Donatella Bianchi e la sua squadra condurranno il pubblico nel mare e nei vicoli di Taranto. Una città sul mare, che ha visto tante ferite negli ultimi anni nel suo tessuto cittadino, dove si può però anche trovare attenzione alla sostenibilità, con un esempio in particolare, la mitilicoltura. Taranto, per quest’ultimo aspetto, è una realtà importantissima e rinomata, e proprio qui, nel Mar Piccolo, è partito un progetto che sta dando ottimi risultati: le cozze vengono coltivate facendo uso di reti biodegradabili al posto di quelle di plastica, molto inquinanti. E la sostenibilità può passare anche dallo sport in mare. Con Donatella Bianchi, a tal proposito, i telespettatori conosceranno meglio il SailGp, competizione nautica con catamarani foiling (volanti) F50. Regate veloci e spettacolari in specchi d’acqua visibili anche dal pubblico a terra, con squadre nazionali che si contendono premi in denaro e copertura televisiva. Taranto è la prima tappa italiana dalla nascita del SaiIGP, e segna anche l’ingresso della città pugliese nei circuiti internazionali della grande vela.

Oltre alla vela ed alla mitilicoltura, con Linea Blu spazio anche alle bellezze di Taranto Vecchia, come lo storico ponte girevole, uno dei simboli della città o il borgo antico, ancora cuore pulsante di Taranto. Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo, che questa settimana sarà a Porto Cesareo, bellissima località della penisola salentina. Prima, dalla e 12.20, sempre su Rai 1, le telecamere di Linea Verde Tour sono state invece in Salento, per un giro tra le bellezze della provincia di Lecce e di alcune delle sue località turistiche e marine più rinomate.

