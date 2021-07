Linea Verde Tour, sabato 10 luglio tappa in Salento

10 luglio 2021 a

Linea Verde Tour torna oggi, sabato 10 luglio, con una nuova puntata. Ecco alcune anticipazioni del "viaggio" di quest'oggi, che inizierà come di consueto a partire dalle ore 12.20 su Rai 1. È il Salento, nell’estremo sud della Puglia, il territorio raccontato da Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone Calabrese nell’appuntamento di questo secondo sabato del mese di luglio.

Si parte dall’area marina protetta di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, una meravigliosa riserva naturale tra terra e mare, sorvegliata dall’antico sistema di torri costiere tornate a svolgere l’originaria funzione di controllo. Federico Quaranta visita anche Torre Lapillo e i ruderi di Torre Uluzzo che dominano uno spettacolare tratto di mare, con alte falesie a strapiombo sull’azzurro intenso dello Ionio. Un’escursione nell’entroterra è invece l’occasione per scoprire anche l’originale bellezza delle "ville eclettiche" di Nardò, decorate con gli stili più fantasiosi. Giulia Capocchi si dedica, invece, agli sport marini che in questo tratto di costa si possono praticare tutto l’anno, e prende parte a un’immersione archeologica, per conoscere i tesori nascosti del mare di Porto Cesareo: relitti di navi, colonne romane sommerse, carichi affondati duemila anni fa che ancora giacciono in fondo a un’acqua cristallina.

Peppone Calabrese preferisce, come sempre, esperienze più «gustose». Dopo aver partecipato a una battuta di pescaturismo ed essersi procacciato il cibo, si cimenta in una ricetta tipica del luogo: la quatara, ovvero la zuppa di pesce povero che veniva cucinata a bordo dei pescherecci. A seguire, dalle ore 14, Linea Blu è dedicata invece alla città di Taranto, la sua storia, il suo porto e i progetti di economia circolare e sostenibile attivati per la tutela dell'ambiente e della sua biodiversità

