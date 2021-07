Stasera in tv 9 luglio su Rai 1 Techetechetè speciale Raffaella Carrà

09 luglio 2021 a

Stasera in tv, venerdì 9 luglio, Rai 1 omaggia Raffaella Carrà con uno speciale di Techetechetè realizzato per dedicare alla grande artista una prima serata in onda dalle 20.35 alle 22. Intitolata semplicemente “Raffaella” la puntata è curata da Salvo Guercio. Ecco alcune anticipazioni sul programma.

Costruito seguendo la lunga e ricca carriera di Raffaella, il programma regalerà ai telespettatori i momenti di intrattenimento più amati dalla stessa Carrà con una particolare sezione dedicata ai trionfi internazionali e alle esibizioni inedite sui palcoscenici di tutto il mondo. Si partirà dal debutto televisivo come showgirl in “Io, Agata e tu” del 1970, passando per “Canzonissima”, “Ma che sera”, “Fantastico”, “Carramba che sorpresa”, fino all’ultimo “A raccontare comincia tu”, che la vedeva raccontarsi insieme ai suoi ospiti attraverso aneddoti curiosi e aspetti inediti della sua straordinaria storia professionale e umana. Questa mattina è stato celebrato il funerale della Carrà a Santa Maria in Ara Coeli, a Roma. Una cerimonia semplice e suggestiva, senza canti, come aveva richiesto la stessa Raffaella, a cui hanno preso parte tanti personaggi famosi del mondo della musica e dello spettacolo, oltre che i familiari e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Come annunciato al termine dell'omelia, inoltre, l'urna con le ceneri della Carrà sarà portata a San Giovanni Rotondo per un ultimo saluto nei luoghi dove ha vissuto San Pio, di cui era devota. Poi sarà trasferita all'Argentario, come da volere dell'artista.

Al termine della puntata speciale in prima serata su Rai 1, sarà riproposta la prima puntata del quiz musicale Top Dieci, condotto da Carlo Conti. Su Rai 2, invece, c'è il film "L'uomo che non ho mai sposato", mentre su Rai 3 c'è la mini serie Una strada verso il domani. Su Rete 4 nuovo appuntamento con le inchieste di Quarto Grado.

