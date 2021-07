Stasera in tv, 8 luglio, A raccontare comincia tu su Rai3: Raffaella Carrà intervista Fiorello

08 luglio 2021 a

a

a

Mentre l'ultimo saluto a Raffaella Carrà prosegue con la camera ardente in Campidoglio e, domani 9 luglio, con i funerali nella chiesa di Santa Maria in Aracoeli, continuano gli omaggi in tv. Stasera in tv, giovedì 8 luglio 2021, andrà in onda su Rai3 - dalle ore 21,15 - A raccontare comincia tu, l'ultima sua trasmissione televisiva. Repliche che diventeranno appuntamento fisso sulla terza rete Rai per gran parte dell'estate, almeno sino al 5 agosto, ogni giovedì. Oggi si inizia con la puntata con ospite Fiorello.

Raffaella Carrà, il lungo addio tra applausi, fiori e fan. Milly Carlucci: "Intitoliamole l'Auditorium Rai"

I palinsesti Rai sono continuamente rivoluzionati in questi giorni, al di là della dirette delle esequie (diretta tv su Rai1 alle 12 e su Rete4). Oggi 8 luglio 2021 Rai Storia sarà tutta dedicata alla Carrà dalle 18,30 con una maratona delle sue migliori apparizioni televisive. Si parte con Raffaella in bianco e nero: dagli anni ‘60 al 1970 per ricordare gli esordi. A seguire, alle 19.15, Raffaella in bianco e nero: le Canzonissime per raccontare l’esplosione della sua carriera. Poi, dalle 20.30, un’antologia delle sue trasmissioni più famose con una serie di speciali dal titolo Pronto Raffaella, il debutto di una rivoluzione. Si prosegue, sempre su Rai Storia, in prima serata con Raffaella Carrà, Ma che sera (ore 21), Mille milioni per Raffaella Carrà (21.50) e Milleluci su Raffaella Carrà (22.40). La serata si concluderà con A raccontare finisce lei: le interviste Rai a Raffaella Carrà (23.30), una raccolta delle sue interviste rilasciate ad Enzo Biagi, Bruno Vespa, Vincenzo Mollica e Fabio Fazio.

Raffaella Carrà, "dette falsità. C'è chi ha usato la sua morte". Le accuse di Angelo Perrone: nomi e cognomi

Anche Rai3 continuerà a ricordare la Carrà, sempre questa sera con l’appuntamento delle 20 di Blob e, a seguire, alle 20.25 con il meglio delle sue partecipazioni a Che Tempo Che Fa. Infine, nel giorno dei funerali (domani, venerdì 9 luglio), alle 20.30 lungo speciale su Rai 1 fino alle 22.00 di Techetechetè dal titolo Omaggio a Raffaella.

Baudo e Morandi in lacrime: "Dolore atroce". Arbore: "Si chiude un'epoca per la tv". Vasco Rossi: "La più brava"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.