Caterina Balivo, vacanze a Capri. Décolleté atomico, "non può aumentare solo la pancia"

08 luglio 2021 a

L'estate 2021 è entrata nel pieno e tra i vip che si stanno godendo le prime giornate di vacanza e relax c'è anche Caterina Balivo. La conduttrice campana sta trascorrendo alcuni giorni sull'isola di Capri, con i figli Guido Alberto e Cora e il marito Guido Maria Brera. Immancabili poi le foto che, sui social, documentando le giornate passate tra mare, panorami incantati, relax e cibo.

E recentemente in un'intervista a LaPresse ha raccontato: "Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro. L’ho capito in quest’anno di pandemia. Il mondo ha rallentato e ho rallentato anche io. Ho voglia di vivere la quotidianità in maniera diversa. Non essere per forza performante tutti i giorni e mostrare che va tutto bene anche se intorno ti crolla il mondo, stare coi miei figli” ha confessato. Insomma il mondo dello spettacolo e della tv non le manca.

Così in vacanza si è mostrata sempre super trendy, in bikini, raccontandosi con la consueta dose di ironia. Un decolleté audace quello mostrato su Instagram, "atomico" come lo ha definito qualche fan. "Non può aumentare solo la pancia" ha risposto Caterina facendo riferimento a un seno sempre più prosperoso. E a chi le chiede se ha ricorso al chirurgo plastico risponde ancora con ironia": "Si l'ho rifatto... con il cibo". Caterina infatti ama la buona tavola e spesso mostra sui social alcune delle sue ricette meglio riuscite, piatti preferiti e cene al ristorante. Ultimamente ha infatto pubblicato lo scatto in cui è ritratta con il marito, sposato nel 2014, durante una cena romantica in un ristorante famoso di Capri con una vista sul Golfo davvero unica.

