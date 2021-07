Diletta Leotta, allenamento e fitness per tenersi in forma a Milano: il video sulle storie di Instagram

07 luglio 2021 a

Diletta Leotta, seduta di allenamento e fitness a Milano per mantenersi nella consueta forma smagliante in vista della nuova stagione di impegni professionali. La bella giornalista e conduttrice tv ha pubblicato alcuni video sulle sue storie di Instagram dove la si vede impegnata in esercizi per tonificare cosce e glutei.

Diletta indossa come sempre un completino sportivo aderente che ne esalta forme e sensualità, malgrado non si risparmi nello sforzo dell'esercizio fisico. Nel video ha taggato anche Buddyfit, una palestra digitale a cui è possibile abbonarsi per avere programmi di allenamento personalizzati e che evidentemente Diletta vuole provare. Sono quindi alle spalle i giorni in barca col fidanzato Can Yaman, con baci infuocati, tramonti mozzafiato e scorci di grande bellezza che hanno caratterizzato gli scatti che ha pubblicato negli ultimi giorni sui social, facendo impazzire i proprio follower, che seguono sempre con attenzione le evoluzioni sentimentali della bella siciliana. Eppure la storia d'amore con il protagonista della serie Mr Wrong, ora anche in prima tv su Canale 5, sembra proseguire bene, tant'è che entrambi hanno conosciuti i rispettivi genitori e Diletta è stata anche in Turchia nei giorni scorsi per qualch giorno di vacanza e relax. Immancabili, come sempre, gli scatti dei luoghi che ha visitato, tra cui le bellezze di Istanbul.

