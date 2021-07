Wanda Nara e Dayane Mello, vacanza a Capri: le foto su Instagram

07 luglio 2021 a

Wanda Nara e Dayane Mello si sono trovate in vacanza insieme a Capri. Ad immortalare il loro incontro ci sono alcune foto pubblicate intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 7 luglio, sulle loro storie di Instagram. "E' difficile trovare una donna più bella e unica", ha scritto la modella brasiliana a proposito della moglie del calciatore del Psg, ex Inter, Mauro Icardi.

Dayane Mello si trova nell'isola campana in vacanza con la famiglia e ha pubblicato tantissime foto delle sue vacanze, da Barcellona al ballo sensuale e scatenato con un'amica, ai figli in barca o nell'acqua del mare. Non mancano poi alcuni degli scorci più belli d'isola italiana, che è meta come ogni anno di attori, sportivi e altre celebrità. E non poteva mancare, tra queste, anche la prorompente Wanda Nara, anche lei con la famiglia, per un incontro che non è noto se sia stato causale o meno. Di certo nelle foto pubblicate insieme c'è una carica sensuale che ha infiammato i fan, che hanno subito commentato la storia elogiando le due bellezze.

