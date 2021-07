Oroscopo del Corriere di mercoledì 7 luglio 2021, le previsioni segno per segno

06 luglio 2021 a

a

a

Oroscopo Corriere di mercoledì 7 luglio 2021. Ecco qui di seguito le previsionis egno per segno.

ARIETE

Una spesa inattesa vi metterà di cattivo umore. Fortunatamente ci penseranno le coccole del partner a rendere piacevole la serata.

TORO

Il vostro mondo potrebbe cambiare all’improvviso. Il merito va a un incontro inatteso con una persona che vi regala intense emozioni.

GEMELLI

La voglia di novità vi porta ad aprire le porte a una nuova relazione. Chi è in coppia, invece, troverà un nuovo stimolo al quale aggrapparsi...

CANCRO

Se qualcuno non ha mantenuto le promesse fatte in passato, non è il caso gli crediate oggi. Selezionate meglio le vostre conoscenze.

LEONE

Davanti a questioni difficili ricordatevi di poter contare sui vostri amici, anche lontani. Potrebbe essere l’occasione di riallacciare un rapporto.

Oroscopo del Corriere di lunedì 28 giugno 2021, le previsioni segno per segno



VERGINE

Non sono le idee a mancarvi, ma piuttosto il coraggio di imporvi per raggiungere i vostri obiettivi. Rivoluzionate il vostro approccio!

BILANCIA

Spesso mettete il naso in affari che non vi competono perché volete sempre avere il controllo della situazione. Siate meno rigidi.

SCORPIONE

In questo periodo siete troppo istintivi, da un lato va bene, ma dall’altro potreste creare piccoli guai. Ricordate che pensare prima spesso è utile.

SAGITTARIO

Quei single che non credevano più nell’amore ora dovranno cambiare opinione. Una bella amicizia si sta trasformando in qualcosa di più.

Oroscopo mercoledì 30 giugno 2021, le previsioni segno per segno



CAPRICORNO

Avete voglia di lasciarvi andare, ma avete paura di farlo fino in fondo. Se siete in dubbio allora cercate di capire i pro e i contro della scelta.

ACQUARIO

Essere sicuri non vuol dire poter dire tutto quello che si pensa. Quindi mantenete, dove serve, la diplomazia o farete disastri.

PESCI

A volte volete fare troppe cose tutte insieme, ma succede che alla fine ve ne riesce bene sono una. Quindi cercate di essere più equilibrati.

Oroscopo del Corriere di sabato 3 luglio 2021, qui di seguito che cosa dicono le stelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.