Temptation Island, Tommaso e Valentina lasciano il falò da single. Selvaggia Lucarelli: "Relazione tossica"

Gran bel risultato da parte di Temptation Island 2021, la seconda puntata del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale5 ha coinvolto una media di 3.526.000 spettatori pari al 23% di share, trainato dal falò di confronto tra Valentina e Tommaso, sicuramente il momento clou.

Il 19enne Tommaso, molto geloso della compagna Valentina (più grande di lui di quasi vent'anni) alla fine cede alle avances della tentatrice Giulia e la bacia. Prima di nascosto sotto le corte, poi senza pudore davanti alle telecamere. Così la nuova coppia esce allo scoperto e il falò - chiesto da Valentina - è inevitabile. "Ormai è fatta. Lo sai che per me è la fine? Non ci dovevi essere qua - ha detto il ragazzo - Tu sei perfetta, sia dentro che fuori. Lo sai che se ti rifai il seno diventi greve? Ancora di più. Se lo fai non ti faccio più uscire di casa". Così la nuova coppia esce allo scoperto e il falò - chiesto da Valentina - è inevitabile. Valentina ha provato a sentire le giustificazioni di Tommaso, ma alla fine i due hanno lasciato il programma da single.

La coppia scoppiata è entrata nel mirino di Selvaggia Lucarelli: "Lui finge insicurezza, ma è sicuro, dominante, abile manipolatore. Lei finge di essere l’adulta, la matura, ma è chiaramente dipendente dall’idea di essere amata da un uomo tanto più giovane. Era lusingata dai divieti e dalla gelosia di lui, gelosia che ha sempre ritenuto conseguenza del non saper gestire una donna come lei. In realtà è lei che non sapeva gestire la relazione, era lei che accettava il ragazzino con la clava perché la faceva sentire desiderata. Lui si definisce 'malato' con un certo compiacimento, a 20 anni. Lei, a 40, reputa tutto questo non solo accettabile, ma anche lusinghiero. Tossicità della relazione: 10".

