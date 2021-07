Jessica Melena, chi è la moglie di Immobile: i segreti del suo fisico da urlo

06 luglio 2021 a

Jessica Melena è la moglie del centravanti azzurro Ciro Immobile ed è sempre in prima fila per fare il tifo per l'Italia in questa edizione dei campionati Europei di calcio. Trent'anni e un fisico da urlo nonostante tre gravidanze. E' mamma di Michela, Giorgia e Mattia. Jessica, a cui piace la buona cucina (è golosissima di Mikado al cioccolato bianco), preferisce qualche allenamento in più con il suo personal trainer. "Ho poco fiato quindi facciamo tanti esercizi per rinforzare i muscoli e per bruciare i miei sgarri. Tra elastici, pesi e qualche attrezzo il salotto si è trasformato in una perfetta sala fitness" ha raccontato a gazzetta.it.

Ma come si sono conosciuti Ciro e Jessica? "Quando ho conosciuto Ciro, lui era agli inizi e non sapevo come sarebbe andata - ha raccontato in una vecchia intervista -. Io studiavo a L'Aquila criminologia e poi ho lasciato tutto. Lui mi ha scritto su Facebook e ci siamo inviati messaggi per due settimane. Ci siamo conosciuti in un locale a Pescara dove giocava e ci siamo fidanzati. Io non lo conoscevo, quando l’hanno saputo i miei genitori erano arrabbiatissimi con me. Mio padre, in particolare, all’inizio non voleva proprio che mi fidanzassi con lui mentre ora lo ama più di me”.

Il racconto di Jessica è quindi proseguito: "Dopo due mesi, abitavamo insieme a Genova perché lui poi da Pescara si è trasferito a Genova. Dopo tre mesi, però, ero incinta e l’unico rimpianto è di non essermi laureata”, ha confidato. Sempre in passato, Jessica ha svelato quale sia il suo sogno nel mondo dello spettacolo: "Ballando con le stelle? Ho studiato danza e sogno di diventare una ballerina da quando avevo tre anni, parteciperei volentieri anche se Ciro è piuttosto geloso”.

