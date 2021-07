Temptation Island 2021, Tommaso ha tradito Valentina. Giulia: "Mi ha baciato"

05 luglio 2021 a

La seconda puntata di Temptation Island, trasmessa oggi lunedì 5 luglio 2021, ha svelato gli ultimi sviluppi sulla coppia composta da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Se in principio Tommaso era apparso gelosissimo di Valentina, inaspettatamente è stato proprio lui ad avvicinarsi alla single Giulia.

Tutto inizia con Filippo Bisciglia che invita Valentina a raggiungere il pinnettu. Nel video Tommaso dice di sentirsi mancare di rispetto da lei: "Doveva far capire subito che non voleva farsi toccare. Ha ballato in mezzo a tre ragazzi" aggiungendo che sta con una quarantenne che "mi prende per il c**o. Non riesco neanche più a guardarla in faccia". Così Tommaso si avvicina alla single Giulia e prova a ragionare: "Valentina può essersi dimenticata che mi dà fastidio che il suo seno stia addosso a un altro uomo? O è una psicopatica che recita". Da questa chiacchierata Tommaso inizia sempre di più ad avvicinarsi a Giulia. Si posizionano sull'amaca, poi sui lettini in giardino. Sempre con addosso delle coperte. I microfoni intercettano qualche sospiro, sembrano scambiarsi delle carezze. Valentina guarda il video ma mantiene il sangue freddo: "Sta simulando un bacio? Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e andiamo via". Poi nella vasca idromassaggio i due si sfiorano e sembrano molto complici anche se Tommaso fa di tutto per controllarsi.

Poi il colpo di scena. La single Giulia racconta alle altre tentatrici: "Mi fissava, mi voleva fare capire che voleva fare qualcosa, un bacio. Oggi è successo questo, c'è più contatto fisico. Mi segue sempre. È venuto sulla sdraio. Siamo stati insieme, poi siamo andati alla spa, non si vedeva che faceva così…credo o spero. Invece qua, ci siamo proprio baciati". Valentina però non cede: "È tutta una tattica, non mi farebbe mai del male. Aveva detto che se lo avessi ferito, mi avrebbe punita flirtando con un'altra. Sono certa, lo conosco bene". Ma non è finita, Tommaso bacia Giulia a favore di telecamera: "La voglia è più forte di quello che c'è di là. Voglio uscire di qua e stare con te subito". Valentina vedendo i numerosi baci tra i due ha commentato: "È giusto che stia con una bambina, è un bambino" e ha chiesto il falò di confronto. Chissà come andrà a finire tra Tommaso e Valentina. lui 21 anni e lei 40, a Temptation per la grande gelosia di Tommaso.

