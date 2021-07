Morte Raffaella Carrà, cambio di palinsesto: cosa va in onda sulla Rai. I programmi del 5 e 6 luglio

05 luglio 2021 a

Conduttrice, cantante, ballerina, attrice, autrice, Raffaella Carrà ha rivoluzionato la televisione. E cosi la Rai ha deciso - oggi lunedì 5 luglio 2021 - di stravolgere il palinsesto per celebrarla. Su Rai1 la serata sarà tutta per Raffaella a partire dalle 20.30 con uno speciale Techetechetè - Tutti pazzi per Raffaella cui seguirà, alle 21.30, la primissima puntata di Carramba che sorpresa, messa in onda il 12 dicembre del 1995 e destinata a lanciare il perfetto incastro tra varietà, talkshow e real tv. In terza serata, all’1.25 dopo l’informazione di RaiNews24, andrà in onda Testimoni e Protagonisti: Raffaella Carrà (in ricordo).

Su Rai2 sarà Tg2 Post a riservare tutto lo spazio, a partire dalle 21, per ripercorrere le fasi della strepitosa carriera della Raffa nazionale attraverso anche testimonianze di chi l’ha conosciuta. Su Rai3 Blob alle 20 sarà interamente dedicato alla grande artista. A seguire, alle 23.55 in seconda serata, verrà riproposta la puntata di A raccontare comincia tu con Luciana Littizzetto che, nel 2019, segnò l’ultima conduzione di Raffaella Carrà. L’omaggio a Raffaella Carrà si completerà con una puntata di Buonasera Raffaella, il programma da lei condotto nel 1985 su Rai1, in onda martedì 6 luglio alle 17 su Rai Storia. Sempre domani, martedì 6 luglio, rivedremo Raffaella Carrà su Rai Movie (canale 24) nel film di Mario Monicelli I compagni, in onda alle 14 e su Rai Premium (canale 25) nella fiction Mamma per caso, in onda alle 15.10.

Grande spazio sarà riservato anche all’interno di tutte le edizioni dei telegiornali e dei giornali radio. La redazione Umbria ricorderà la partecipazione di Raffaella Carrà allo spettacolo Anteprima Umbria Fiction trasmesso in diretta su Rai2 il 6 marzo del 1992. La Tgr Emilia Romagna ne celebrerà le origini romagnole. La redazione di Napoli trasmetterà il video della Carrambata del ’98 con il ritorno a sorpresa in Italia di Maradona. La Tgr Toscana curerà un servizio sul buen retiro all’Argentario dove passava le sue vacanze, mentre la redazione del Friuli Venezia Giulia trasmetterà il brano "Tanti auguri" che cita Trieste.

