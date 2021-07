Stasera in tv, 5 luglio, Quarta Repubblica su Rete4: lo scontro Grillo-Conte e l'intervista a Tamburi

05 luglio 2021 a

Stasera in tv, oggi lunedì 5 luglio 2021, appuntamento con Quarta Repubblica su Rete4 (dalle ore 21,20). Alla conduzione sempre Nicola Porro. Tra i temi che verranno affrontati: lo scontro nel M5S tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, rivelazioni inedite sulla scomparsa di Saman Abbas e pareri e confronti sull’ipotesi che l’origine del Covid sia da cercarsi in un laboratorio in Cina. Ma ci sarà verosimilmente spazio anche per le testimonianze e il ricordo di Raffaella Carrà scomparsa nel pomeriggio all'età di 78 anni.

Nel corso della puntata, ci sarà un approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia promosso da Lega e Radicali. E ancora, un’intervista sulla pandemia con lo storico Niall Ferguson e un’analisi sullo stato dei rapporto tra Roma e Pechino. Il faccia a faccia di questa settimana tra tra Nicola Porro e Carlo Tamburi, amministratore delegato di Enel Italia.

Lunga la lista degli ospiti nella trasmissione di Nicola Porro: il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco Giorgio Palù, l’europarlamentare Elisabetta Gualmini (Pd), il deputato Andrea Ruggieri (FI), il segretario del partito radicale Maurizio Turco, l’economista Giulio Sapelli, Guido Crosetto, Paolo Liguori, Pietro Senaldi, Fabrizio Gatti, Daniele Capezzone e Claudia Fusani. Non mancheranno i contributi di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. Per quanto riguarda le novità su Saman, la Procura di Reggio Emilia ha inoltrato la richiesta di rogatoria al Pakistan per il mandato di cattura internazionale nei confronti dei genitori di Saman Abbas. E' stato dunque formalizzato l'iter che prevede l'arresto di Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, madre e padre della 18enne pachistana che si presume essere stata ammazzata due mesi fa dalla famiglia a Novellara (Reggio Emilia) per aver rifiutato un matrimonio forzato con un cugino in patria.

