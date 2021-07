Stasera in tv, 5 luglio, Temptation Island 2021 su Canale5: Claudia chiede il falò di confronto a Ste

05 luglio 2021 a

Stasera in tv, oggi lunedì 5 luglio 2021, seconda puntata di Temptation Island 2021 su Canale5 (dalle ore 21,20). Non mancheranno le sorprese e le lacrime dopo l’esordio di mercoledì scorso. Il conduttore Filippo Bisciglia seguirà i percorsi delle coppie di quest’anno. Sono sei quelle che hanno deciso di mettere alla prova i propri sentimenti: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano, Natascia e Alessio, Floriana e Federico.

Focus immediato sulla coppia formata da Stefano e Manuela. Lei nella prima puntata dopo aver rivelato nel dettaglio i tradimenti scoperti del fidanzato, si è avvicinata al single Luciano. Saranno forse proprio le nuove immagini di questo avvicinamento a scatenare le lacrime di Stefano. Uno spoiler pubblicato sulla pagina Instagram di Temptation Island ci svela, infatti, che Stefano avrà un crollo e si isolerà per sfogarsi. Ma cos’è accaduto di così grave da lasciarlo tanto scosso? Perché piange? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Un altro colpo di scena ci sarà quando Filippo si presenterà nel villaggio dei fidanzati per fare un annuncio importante. Il destinario del messaggio sarà Ste a cui Filippo annuncerà la decisione di Claudia di confrontarsi subito al falò. Un annuncio che spiazzerà letteralmente Ste. Cosa avrà spinto Claudia a chiedere immediatamente il falò di confronto? Avrà visto qualche atteggiamento sbagliato del fidanzato o si sarà resa conto di ciò che desidera dalla sua storia d’amore? Dalle poche anticipazioni, pare che l’intenzione di Ste sia quella di presentarsi al falò. Oppure cambierà idea? Ma Filippi piomberà anche nel villaggio delle fidanzate. Tommaso si lascerà andare ad atteggiamenti intimi con una tentatrice, Valentina vedrà i filmati ma difronte al video non nasconderà di avere molti dubbi sull’atteggiamento del fidanzato che potrebbe aver messo su una recita per convincerla a chiedere il falò di confronto e porre fine all’avventura nel villaggio.

