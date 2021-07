Baudo e Morandi in lacrime: "Dolore atroce". Arbore: "Si chiude un'epoca per la tv". Vasco Rossi: "La più brava"

05 luglio 2021 a

La morte di Raffaella Carrà fa piangere l'Italia e tutto il mondo. E le reazioni del suo mondo, quello dello spettacolo, sono migliaia. Non si contano. "Sono immensamente scosso. È stata un’artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l’unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto" svela Pippo Baudo. "Il dolore è atroce, se ne va l'ultima soubrette" ha aggiunto Baudo. "Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella" scrive su Twitter Lorella Cuccarini.

E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni

"Con Raffaella Carrà, che avevo conosciuto prima, siamo diventati più amici quando lei era fidanzata con Gianni Boncompagni. Io abitavo nell’appartamento accanto e con Gianni eravamo molto amici. E quando io andai via da quella casa per un periodo, affittai l’appartamento a Raffaella che per diversi anni diventò mia inquilina. E poi le vendetti casa" è l'aneddoto di Giancarlo Magalli. Che come autore con Boncompagni scritturò uno dei più grandi successi della Carrà, "Pronto Raffaella?"... "La nostra prima idea fu Gianni Morandi, che poi non si concluse. E alla fine Gianni Boncompagni propose Raffaella. Io mi fidai e lei risultò bravissima con in tutto il resto che fece in carriera". "Purtroppo non la vedevo da due anni. Tutti i nostri incontri sono sempre stati piacevoli, abbiamo sempre lavorato bene insieme" ricorda Al Bano. "Enorme dolore, con le si chiude la bella epoca della televisione" dice Renzo Arbore.

"La più bella e la più brava di sempre !! ciao Raffaella" scrive Vasco Rossi su Twitter. "Ciao fantastica Raffaella" è il saluto di Jovanotti, mentre Gianni Morandi la ricorda su Instagram postando il video di un duetto in cui interpretavano "Il mio canto libero" di Battisti e scrivendo "Che dolore! Non ci voglio credere…". "Ciao Raffaella ….. Sono senza parole" è il tweet con cui Patty Pravo le dà l’addio. "Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo" scrive Laura Pausini, "sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa. Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimenticherò mai... mia adorata. Che triste la vita..." così la saluta Cristiano Malgioglio.

