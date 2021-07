Ascolti tv 4 luglio: Una voce per Padre Pio vince la prima serata

05 luglio 2021 a

Ascolti tv di domenica 4 luglio, anche senza le partite di Euro 2020 è sempre Rai 1 a conquistare la prima serata. "Una voce per Padre Pio", infatti, ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 2.298.000 telespettatori e al 13,96 per cento di share. tanti gli ospiti della conduttrice Mara Venier, tra cui personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, che hanno attirato l'interesse dei telespettatori rimasti a casa nonostante il bel tempo in molte zone d'Italia e il clima piacevole anche per uscire o stare all'aperto.

Su Rai 2 "Delitti in Paradiso" ha registrato 1.462.000 telespettatori e il 7,65 per cento nel primo episodio, e 1.339.000 e il 7,9 per cento nel secondo. Al terzo posto Canale 5 che con la seconda puntata di "Masantonio" ha ottenuto 1.323.000 telespettatori con il 7,98 per cento di share. Appena fuori dal podio quasi allineate Rete 4 e Italia 1. La prima con "Solo per vendetta" ha totalizzato 893 mila telespettatori e il 5,3 per cento mentre Italia 1 con "Colorado" ha interessato 829 mila telespettatori e il 5,47 per cento di share. Su Rai 3 l’incontro di basket Serbia-Italia, valevole per qualificazione olimpica, è stato visto da 745 mila telespettatori pari al 4,01 per cento, seguito da Tv 8 che con "Cani sciolti" ha ottenuto 588 mila telespettatori e il 3,3 per cento.

Su La7 "Mangia, prega, ama" ha raccolto 355 mila telespettatori e il 2,3 per cento, mentre Nove chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri con ’Supernanny’, seguito da 292 mila telespettatori con l’1,5 per cento di share nel primo episodio, e 300 mila con il 2,1 per cento nel secondo.

