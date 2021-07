Alessia Marcuzzi, vacanza a Roseto Valfortore: cena con Fabrizio Biggio e ballo scatenato in piazza

05 luglio 2021 a

a

a

Alessia Marcuzzi, vacanza in Puglia per la conduttrice tv. L'ex inviata delle Iene sta trascorrendo qualche giorno di relax a Roseto Valfortore, in provincia di Foggia, paese natale della nonna. Qui ha girato per il borgo, uno dei più belli d'Italia, come una turista o visitatrice qualsiasi, lasciandosi andare a qualche piccolo show e momento di esibizionismo.

Alessia Marcuzzi, "lascio Mediaset dopo 25 anni". Cosa è successo

Come quando ha diretto la banda musicale del Paese, episodio a cui i media locali hanno dato ampio risalto. Ieri sera, invece, ha cenato con l'attore Fabrizio Biggio, suo vecchio amico, presso il ristorante La Locanda. nelle sue storie di Instagram in questi giorni abbondano foto e video di piatti tipici, dalle immancabili orecchiette pugliesi fatte a mano ai "calzoncini". Dopo la cena con l'amico, Alessia ha pubblicato anche diversi video dove è stata ripresa durante un ballo scatenato in piazza, sotto lo sguardo divertito e curioso dei tanti presenti, probabilmente poco abituati a questa presenza "vip". Alessia si è mostrata come sempre naturale e divertita, totalmente a suo agio in un borgo che ama e conosce e a cui fa ritorno quando le è possibile per staccare dalla routine della grande città.

Alessia Marcuzzi in vacanza, foto hot e fan impazziti: "Bella, ma esibizionista"

Solo pochi giorni fa, peraltro, la conduttrice ha annunciato la fine del rapporto con Mediaset dopo 25 anni di carriera e ora le si apriranno altre porte a livello professionale. "Voglio prendermi un momento per me, non riesco più a immaginarmi nei programma che mi vengono proposti", aveva scritto su Instagram nel giorno dell'annuncio della fine del rapporto di lavoro con Mediaset, che è stata lei stessa a dare in prima persona, "per evitare letture distorte su qualche blog", come ha tenuto a precisare.

Alessia Marcuzzi, mini bikini a Capri: le foto che infiammano Instagram

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.