Elisabetta Canalis, bikini super sexy e nuova avventura in tv: il programma che condurrà

Estate a metà tra il relax e il lavoro per Elisabetta Canalis. Ma comunque un'estate italiana per la showgirl di origini sarde ormai da anni residente negli Stati Uniti, a Los Angeles. Il suo profilo Instagram racconta di giornate a Milano e altre proprio nella sua Sardegna, nella zona tra Bosa e Alghero. E proprio uno dei suoi ultimi scatti in bikini ha mandato in fiamme Instagram - dove vanta quasi 3 milioni di followers - con oltre 150mila like. "In the wild" scrive Elisabetta, chioma al vento, bikini striminzito, forma fisica da urlo e paesaggio favoloso. La super sexy ex velina ha spaccato in due i suoi followers, tra chi scrive "troppo magra" e chi invece si limita a constatare "sei uno spettacolo". Elisabetta si mantiene allenata con dure sedute a base di kickboxing.

Dicevamo però di giorni in Sardegna e di altri a Milano. Infatti da giovedì nella sede Sky di Rogoredo la showgirl diventata famosa grazie a Striscia la Notizia ha iniziato a girare le riprese del nuovo programma che la vedrà, otto anni dopo l'ultima avventura, di nuovo protagonista nella televisione italiana. Per Tv8 condurrà infatti la nuova edizione di Vite da copertina, tutta la verità su..., una trasmissione nata nel 2016 e che nelle prime edizioni ha visto al timone Alda D'Eusanio, poi Giovanni Ciacci con Elenoire Casalegno e poi Rosanna Cancellieri.

Un gradito ritorno in tv per Elisabetta che nel 2013 aveva condotto Zelig come ultima avventura televisiva che l'aveva vista anche al Festival di Sanremo, a Le Iene, al Festivalbar e nel programma sportivo Controcampo. Canalis - dopo le relazioni con il calciatore Bobo Vieri e l'attore George Clooney, si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri, la coppia ha una figlia (Skyler Eva) nata nel 2015.

