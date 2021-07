Stasera in tv, 4 luglio, Una voce per Padre Pio su Rai1: tutti gli ospiti di Mara Venier tra musica e solidarietà

04 luglio 2021 a

Stasera in tv, domenica 4 luglio 2021, appuntamento con Una voce per Padre Pio (Rai1, ore 21,25). Alla conduzione c'è Mara Venier. Si tratta di una serata di musica, religione e solidarietà che da 21 anni è diventata un appuntamento fisso per raccontare e ascoltare storie umane, esperienze di fede che rimandano agli insegnamenti del Santo di Pietrelcina. La manifestazione ideata da Enzo Palumbo torna nel borgo natio di Padre Pio, dopo che nel 2020 la pandemia aveva costretto gli organizzatori a realizzarla negli studi televisivi della Rai. Le parole d’ordine dell’edizione 2021 sono speranza, rinascita e gioia.

Gli spettatori saranno sensibilizzati a fare una donazione (attraverso il numero solidale 45.53.1) per sostenere i progetti di Una voce per Padre Pio onlus a favore dei più bisognosi in Italia e in Africa: persone che non hanno risorse economiche o che necessitano di attenzione, cura, assistenza, conforto e ascolto. I fondi infatti andranno al sostegno di “Progetto Italia”, per dare continuità al programma “Aggiungi un posto a tavola” e “Fratello studio e sorella scuola”, in aiuto ai quartieri di Napoli Ponticelli-Barra e San Giovanni e alla città di Pompei.

E, inoltre, da anni vengono supportati “Obiettivo Africa”, che nello specifico ha come “mission” la “Maison Padre Pio”, una casa famiglia residenziale che accoglie 28 minori, “Les Anges de Padre Pio”, un orfanotrofio residenziale che ospita 33 bambini, con una capienza massima di 70 minori, “Les Anges de Padre Pio II”, casa residenziale che accoglie 40 persone diversamente abili e “Aggiungi un posto a tavola Africa”, l’estensione del progetto italiano in Costa D’Avorio.

Come sempre, accanto alle storie e ai collegamenti con il borgo antico di Pietrelcina dove Francesco Forgione ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza prima di diventare Padre Pio, ci sarà tanta musica. Questo grazie agli artisti che Mara Venier ospiterà sul palco e che, avendo un rapporto speciale con il Santo di Pietrelcina, partecipano alla manifestazione con grande entusiasmo. Tra gli altri vedremo Al Bano e Romina Power, Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Katia Ricciarelli e Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di “Amici”. L'Orchestra “Suoni del Sud” sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

