Alba Parietti compie 60 anni, i 9 miliardi rifiutati e l'amore per Enzo Bosso "un sogno fuori da ogni logica"

Alba Parietti ha compiuto 60 anni festeggiando con un mega party a Milano. Sui social ha postato video e foto immortalando una notte unica e speciale. Al ristorante Marro Fisheria, la showgirl piemontese ha scelto un sensuale abito nero e lungo con paillettes firmato Versace. Ai piedi un paio di décolleté con il tacco a spillo, orecchini pendenti e bracciali Ferrum. Come tema del party 'I am what I am', dalla celebre canzone di Gloria Gaynor, colonna sonora del film “La Cage aux Folles”. Immancabili delle irresistibili drag queen e torta a due piani. Presente, ovviamente, il figlio Francesco Oppini, accompagnato dalla sua fidanzata Cristina Tomasini. Ma anche Enock, il fratello di Mario Balotelli, e Andrea Zelletta, legati all’ex gieffino vip proprio grazie alla Casa del reality show di Canale 5, dove insieme hanno trascorso molti mesi (assente però Tommaso Zorzi).

Tanti hanno celebrato l'Alba nazionale e nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha toccato alcuni passaggi della sua vita. Dalla famiglia, alla partecipazione a Miss Italia al grande successo con Galagol e il mitico sgabello. "Dopo iniziarono a offrirmi 35 milioni di lire a puntata, l'Ip mi diede un miliardo e rifiutai un contratto da 9 miliardi offerto da Berlusconi per lavorare tre anni a Mediaset. All'epoca ne guadagnavo già 2 all'anno...". La lunghissima lista di persone conosciute e la relazione con Enzo Bosso "una storia, complessa, dolorosa e pericolosa, irripetibile, che mi è costata moltissimo sul piano emotivo, ma che sono felice di aver vissuto. È stato un sogno a tratti meraviglioso, fuori da ogni logica umana". Il dolore per la scomparsa di Giuseppe Lanza di Scalea ("l'uomo di cui mi sono fidata di più").

Tante gli aneddoti raccontati da Alba tra cui la biblioteca personale di Lev Tolstoj a Jasnaja Poljana salvata grazie a un suo contributo da 15 milioni di lire. Ma oggi che lavoro fa Alba Parietti? "Faccio Alba Parietti" ha risposto perché "è un marchio che ancora funziona piuttosto bene".

