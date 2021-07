Stasera in tv 4 luglio su Canale 5 c'è Masantonio: anticipazioni e trama

04 luglio 2021 a

Stasera in tv, domenica 4 luglio, su Canale 5 c'è la seconda puntata della serie Masantonio, con Alessandro Preziosi. Ecco alcune anticipazioni sui due episodi che andranno in onda questa sera.

Nel cast della serie, oltre a Preziosi, ci sono Davide Iacopini e Bebo Storti, a cui si aggiungono Claudia Pandolfi, Daniela Camera, Virginia Campolucci e Andrea Di Casa. Questa la trama del terzo episodio della serie, il primo di oggi. Mentre indaga sulla scomparsa di Thiago (Prince Steven Urina), un bambino di origini peruviane, Masantonio (Alessandro Preziosi) è costretto a riflettere su alcuni aspetti della sua infanzia e sui perché delle scelte che ha fatto. Questa volta, per immedesimarsi con lo scomparso, l’uomo dovrà guardarsi dentro e trovare il coraggio di affrontare, poco a poco, i fantasmi del suo passato. A cominciare da Tina (Virginia Campolucci), la quindicenne che ha iniziato a pedinarlo.

In cosa consiste il metodo d’indagine di Masantonio (Alessandro Preziosi)? Per Sandro Riva (Davide Iacopini), questo è il rompicapo più complesso e che sarà al centro del secondo episodio di qiesta sera. Un nuovo caso sembra offrire la possibilità di scavare nel passato di Masantonio e squarciare il velo di mistero che lo avvolge. Una donna Alberta Comini (Anna Della Rosa) è scomparsa abbandonando la figlia di pochi mesi ma ogni pista plausibile sembra finire in un buco nell’acqua. Mentre la verità emerge faticosamente, Riva inizia a conquistare a piccoli passi la fiducia di Masantonio.

