Teo Mammuccari: la figlia Julia con l'ex velina Thais Souza Wiggers, la separazione e i litigi. Ora sono di nuovo amici

Teo Mammuccari è uno dei volti televisivi più noti e amati dal grande pubblico italiano. Nel 2004 esordisce anche nel mondo della musica pubblicando il singolo demenziale "Nando" conquistando le classifiche e creando un vero e proprio tormentone. Ha condotto diversi programmi tv: da Libero (dedicato agli scherzi telefonici) a Le Iene, passando per Veline, Velone, Mio fratello è pakistano, Distraction e Cultura moderna e Tu si que vales, dove è uno dei giudici insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, va detto che non è sposato e oggi ha quasi 57 anni, essendo nato il 12 agosto 1964. Per tre anni, dal 2006 al 2009, è stato fidanzato con Thais Souza Wiggers, ex velina e modella brasiliana. Nel 2008 è nata la l’unica figlia di Teo Mammucari, Julia Mammucari, ma la loro storia è finita poco dopo. La loro separazione non è stata indolore e ci sono stati periodi densi di tensioni e litigi. Addirittura sembra che lei non volesse fargli più vedere la figlia. "Ho solo un sogno: cammino su una spiaggia, a Miami, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente: ‘Papà!’. Che cos’altro vuoi sognare quando una figlia ti viene strappata, quando non ti viene permesso di essere padre?", aveva detto in un'intervista al magazine Diva e Donna.

Poi le divergenze tra i due si sono appianate e sono tornati ad avere un buon rapporto, con Teo che parla spesso di Thais ricordando gli anni trascorsi insieme e affermando che tra loro è stato amore vero e in quel periodo era anche molto felice. Non si sa se successivamente si sia legato in maniera stabile con altre donne, anche perché Teo non ama stare molto sotto i riflettori e parla raramente della sua vita privata.

